ВВС США заключили крупные контакты с 93 компаниями на разработку технологий
ВВС США заключили с 93 компаниями контракты на сумму $900 миллионов каждый на разработку технологий
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы США заключили контракты с 93 компаниями на сумму до 900 миллионов долларов каждый на разработку передовых технологий в данной сфере, заявило оборонное ведомство страны.
"С каждой из 93 компаний ВВС США заключили контракт на сумму до 900 миллионов долларов на разработку инновационных технологий, обеспечивающих работу многодоменных систем… в целях обеспечения оперативного создания прототипов, проведения испытаний и передачи (на вооружение)", — следует из обнародованного Пентагоном заявления.
Ориентировочный срок реализации контрактов — декабрь 2032 года. Место выполнения работ будет определено индивидуально в соответствии с каждым из контрактов. Другие детали заключенных контрактов ведомство не раскрывает.
https://1prime.ru/vpk/20221210/839123333.html
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