МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы США заключили контракты с 93 компаниями на сумму до 900 миллионов долларов каждый на разработку передовых технологий в данной сфере, заявило оборонное ведомство страны.

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"С каждой из 93 компаний ВВС США заключили контракт на сумму до 900 миллионов долларов на разработку инновационных технологий, обеспечивающих работу многодоменных систем… в целях обеспечения оперативного создания прототипов, проведения испытаний и передачи (на вооружение)", — следует из обнародованного Пентагоном заявления.

Ориентировочный срок реализации контрактов — декабрь 2032 года. Место выполнения работ будет определено индивидуально в соответствии с каждым из контрактов. Другие детали заключенных контрактов ведомство не раскрывает.

 