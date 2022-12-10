МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Военно-воздушные силы США заключили контракты с 93 компаниями на сумму до 900 миллионов долларов каждый на разработку передовых технологий в данной сфере, заявило оборонное ведомство страны. США расширили антироссийские персональные санкции

"С каждой из 93 компаний ВВС США заключили контракт на сумму до 900 миллионов долларов на разработку инновационных технологий, обеспечивающих работу многодоменных систем… в целях обеспечения оперативного создания прототипов, проведения испытаний и передачи (на вооружение)", — следует из обнародованного Пентагоном заявления.

Ориентировочный срок реализации контрактов — декабрь 2032 года. Место выполнения работ будет определено индивидуально в соответствии с каждым из контрактов. Другие детали заключенных контрактов ведомство не раскрывает.