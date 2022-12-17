В Турции провели испытание первой сверхзвуковой ракеты
Глава компании Baykar Байрактар: в Турции провели пуск первой сверхзвуковой ракеты TRG-230-IHA
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции, заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар.
"Bayraktar Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan. Попадание в цель с расстояния 100 километров", — написал он в Twitter.
Ранее агентство Анадолу передавало, что Bayraktar Akinci в рамках испытаний совершил пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.
https://1prime.ru/vpk/20221217/839210204.html
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