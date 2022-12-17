МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) турецкого производства Bayraktar Akinci провел успешный пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции, заявил глава компании Baykar Сельчук Байрактар. Турция хочет снизить зависимость от импортных энергоресурсов

"Bayraktar Akinci провел пуск первой сверхзвуковой ракеты Турции TRG-230-IHA, разработанную Roketsan. Попадание в цель с расстояния 100 километров", — написал он в Twitter.

Ранее агентство Анадолу передавало, что Bayraktar Akinci в рамках испытаний совершил пуск ракеты с лазерным наведением LGK-82 разработки компании ASELSAN.