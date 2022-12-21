МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Все поставленные для оборонно-промышленного комплекса планы будут выполнены, заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ президент России Владимир Путин. Путин огласит послание Федеральному собранию в следующем году

"Все намеченные планы, безусловно, будут выполнены", — сказал он.

Глава государства пообещал, что Россия продолжит наращивать свой военный потенциал.

"Вооруженные силы и боевые возможности наших вооруженных сил увеличиваются, постоянно и с каждым днем. И этот процесс, безусловно, мы будем наращивать", — подчеркнул он.

Путин также обратил внимание Минобороны на отсутствие ограничений по финансированию армии.

"Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника Генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены, у нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться", — отметил он.

Кроме того, российский лидер заявил о необходимости развития и использования беспилотников в Вооруженных силах. Песков подтвердил, что Путин был в зоне СВО

"Актуальная задача — совершенствование беспилотных летательных аппаратов, включая стратегические и разведывательно-ударные, а также способов их применения. Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах", — пояснил Путин.

Он добавил, что "цель должна засекаться максимально быстро, а информация для нанесения удара передаваться в режиме реального времени".

"Беспилотные аппараты должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами", — сказал он

По словам Путина, Россия имеет хороший опыт разработки подводных беспилотников, а промышленность способна разрабатывать воздушные и наземные аппараты.