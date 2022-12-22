МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Росатом" в нынешних условиях полностью выполнил государственный оборонный заказ 2022 года, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Росатом" исполнит все обязательства по проектам, заявил Лихачев

Об этом он сообщил на так называемом итоговом дне директора, когда подводятся итоги работы атомной отрасли за год.

"Он выделил 100%-ное исполнение гособоронзаказа, который в этом году серьезно вырос", — пишет официальное отраслевое издание "Страна Росатом" со ссылкой на Лихачева.

Обеспечение обороноспособности России — главная задача отечественной атомной отрасли на протяжении всей ее истории. В течение последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире.

"Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Лихачев также добавил, что "Росатом" обязательно воспользуется правом требовать от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1".

Так он прокомментировал недавнее решение международного совета по разрешению споров (DRB), признавшего неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1" со стороны проектной компании Fennovoima. Это решение дает "Росатому" право требовать возмещения убытков.

"И мы этим правом обязательно воспользуемся", — подчеркнул Лихачев.