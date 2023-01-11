МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия будет заниматься повышением обороноспособности, будут решены все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ, частей, задействованных при проведении спецоперации, также будет продолжена реализация масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства. Путин призвал ФАС контролировать цены в России

"Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", — сказал он.