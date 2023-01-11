Россия будет повышать обороноспособность, заявил Путин
Путин: Россия будет повышать обороноспособность и продолжит социальные программы
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Россия будет заниматься повышением обороноспособности, будут решены все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил РФ, частей, задействованных при проведении спецоперации, также будет продолжена реализация масштабных социальных программ, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства.
"Подчеркну, мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции, и при этом продолжим реализацию масштабных социально-экономических программ и планов", — сказал он.
https://1prime.ru/vpk/20230111/839445407.html
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