МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Оружейный дивизион концерна "Калашников" в минувшем году побил 20-летний рекорд по выпуску оружия, сообщили в четверг в пресс-службе концерна. "Калашников" выполнил гособоронзаказ в полном объеме

"Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года", — говорится в релизе.

Кроме того, рекордными оказались и показатели выполнения контрактов, в том числе и по поставке продукции на экспорт.

"В части выполнения контрактов и увеличения роста объема производства военной продукции было выполнено 45 контрактов ГОЗ (гособоронзаказ), 24 договора по линии ВТС (военно-технического сотрудничества) и запланированные работы по организации лицензионного производства по одному контракту. Это самые большие договоры в истории предприятия", — добавили в "Калашникове".

По итогам 2022 года предприятия концерна наладили серийное производство новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), автомата Калашникова АК-19 калибра 5,56 миллиметров, 9-миллиметрового пистолета-пулемета Калашникова ППК-20, охотничьих самозарядных карабинов "Сайга-9" и TR3 в вариантах с элементами ЭВО.

В свою очередь дивизион инструментального производства нарастил общий объем производства готовой продукции на 8% в сравнении с 2021 годом. Станкостроительный дивизион концерна сохранил объемы выпуска продукции на уровне трех предыдущих лет, с 2019 по 2021 год. При этом начался выпуск двух новинок с числовым программным управлением: автоматов продольного точения и вертикально-фрезерные станки.