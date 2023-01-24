Россия обладает достаточным количеством вооружений, заявил Медведев
Медведев: у России достаточно вооружений, поставляются наиболее востребованные виды
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия имеет достаточное количество вооружений, с начала 2023 года армии поставляют наиболее востребованные образцы.
"Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего. И в этом году с начала года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц. И естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период", — сказал он, открывая мероприятие в концерне "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством.
Медведев пояснил, что за производством вооружений наблюдают в том числе и противники России, периодически делая заявления о том, что у нее "ракет осталось на два с половиной раза".
"Предприятия ВПК наращивают поставки Вооружённым силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО", — также написал Медведев в своем канале.
Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем телеграм-канале.
https://1prime.ru/vpk/20230124/839569765.html
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