МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Россия имеет достаточное количество вооружений, с начала 2023 года армии поставляют наиболее востребованные образцы. Медведев ответил на тезис Запада о поражении России

"Хочу их разочаровать. У нас вполне достаточно всего. И в этом году с начала года происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц. И естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период", — сказал он, открывая мероприятие в концерне "Калашников" в Ижевске, где осмотрел образцы вооружений и провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии по контролю за их производством.

Медведев пояснил, что за производством вооружений наблюдают в том числе и противники России, периодически делая заявления о том, что у нее "ракет осталось на два с половиной раза".

"Предприятия ВПК наращивают поставки Вооружённым силам РФ разведывательных и ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов для нужд СВО", — также написал Медведев в своем канале.

Видеозапись осмотра продукции предприятия и часть совещания зампред Совбеза выложил в своем телеграм-канале.