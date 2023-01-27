МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. На 74-м году жизни скончался советник генерального директора Центра судоремонта "Звездочка" Николай Калистратов, в 2007-2011 годах руководивший "Севмашем" — единственным российским предприятием, где создают атомные подлодки. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Центра. Россия выполнит все намеченные в ОПК планы, заявил Путин

"Администрация и профсоюзный комитет Центра судоремонта "Звёздочка" с глубоким прискорбием сообщают, что 26 января на 74-м году жизни скоропостижно скончался советник генерального директора Николай Яковлевич Калистратов", — сказано в сообщении.

Карьера Калистратова началась в 1973 году с должности помощника мастера машиностроительного предприятия "Звездочка". В 1986 году он стал главным инженером верфи, а в 1992-м был назначен ее гендиректором.

В 2007 году Калистратов возглавил "Севмаш" и руководил им четыре года. С 2015 по 2017 год вновь был гендиректором "Звёздочки". После выхода на пенсию работал советником гендиректора верфи.