МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к 100%, сообщили в пятницу РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Ростех" построит в Москве комплекс по выпуску компонентов авиадвигателей

"Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации.

В Ростехе уточнили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, в частности, основные танки США и Германии — Abrams и Leopard — станут для них удобной целью.

В корпорации не раскрыли тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов.

Как сообщил ранее РИА Новости информированный источник, предприятия российской "оборонки" в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных гаубиц. Он также отмечал, что темпы производства таких боеприпасов в этом году еще вырастут.