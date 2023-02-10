В Ростехе рассказали о разработке сверхточных боеприпасов
Ростех: в России разрабатываются боеприпасы с точностью поражения почти 100 процентов
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В России разрабатываются управляемые боеприпасы с точностью поражения целей, приближающейся к 100%, сообщили в пятницу РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Мы наращиваем производство высокоточных боеприпасов и создаем новые образцы высокоточного оружия. Точность такого оружия близка к 100%, его поражающая способность — очень высокая", — сказали в корпорации.
В Ростехе уточнили, что новые боеприпасы позволят уничтожать объекты и технику противника практически гарантированно, в частности, основные танки США и Германии — Abrams и Leopard — станут для них удобной целью.
В корпорации не раскрыли тип и тактико-технические характеристики новых боеприпасов.
Как сообщил ранее РИА Новости информированный источник, предприятия российской "оборонки" в 2022 году в несколько раз увеличили выпуск высокоточных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь" калибра 152 миллиметра для ствольных гаубиц. Он также отмечал, что темпы производства таких боеприпасов в этом году еще вырастут.
https://1prime.ru/vpk/20230210/839756969.html
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