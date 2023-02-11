МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Чаде Владимир Соколенко. "Лукойл" и власти Ирака подписали соглашение о сотрудничестве

"Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного в том числе и на эти цели", — сказал Соколенко.

Дипломат отметил, что для выхода на новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве "партнеры регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе на форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в Кубинке".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.