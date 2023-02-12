МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Чиновники оборонной промышленности Великобритании обсуждают с украинскими коллегами планы производства британских вооружений на Украине, сообщает газета Telegraph. СМИ: в Британии жестко ответили на просьбу Зеленского

"Британское вооружение и военные машины, возможно, будут производиться на Украине в соответствии с планами, которые будут означать углубление связей этой страны с НАТО. Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают планы со своими коллегами в Киеве, а любая договоренность будет рассматриваться как значительное укрепление связей Британии с Украиной", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечается, британские представители ездили на Украину с целью создания совместных предприятий, которые должны будут производить оружие и машины по лицензии. Кроме того, издание пишет, что другие европейские оборонные компании также ведут переговоры с Украиной, а британские компании не хотят проиграть французским и немецким конкурентам. Один из британских представителей заявил изданию, что идет гонка за то, чтобы поставить Великобританию "в начало очереди".

Как указывает газета, ранее Украина производила некоторые виды израильского и американского стрелкового оружия, например, винтовки, и адаптировала некоторые из своих танков для использования израильской электроники.

Издание добавляет, что Украина, как предполагается, хотела бы сама производить по лицензии артиллерию, машины и оружие западной разработки, а не покупать их.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".