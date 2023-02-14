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2023
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Названы самые востребованные специальности в российской "оборонке"
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Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным... ПРАЙМ, 14.02.2023
впк, экономика, новости, впк, ростех, рынок труда
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Наиболее востребованы в текущих обстоятельствах универсальные станочники, токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, наладчики станков с ЧПУ (числовое программное управление – ред.), слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники и другие – всего порядка 20-25 специальностей в этом списке", — сказали в "Ростехе".
В госкорпорации отметили, что ее оборонные предприятия в условиях СВО перешли на работу в несколько смен, часто производство идет в круглосуточном режиме: "Поэтому каждый специалист на счету и потребность в рабочих руках, действительно, велика. Это касается и рабочих, и инженеров".