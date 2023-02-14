МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Дефицит рабочих кадров на предприятиях военно-промышленного комплекса России можно уменьшить в том числе за счет введения налоговых льгот для работников, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Титов призвал продлить смягченные меры контроля для перевозчиков продуктов

Ранее во вторник госкорпорация "Ростех" сообщила РИА Новости, что российский оборонно-промышленный комплекс нуждается в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным управлением.

"В условиях наращивания продукции ВПК предприятия сталкиваются с вопросами дополнительного набора, но рынок труда будет под этот запрос адаптироваться постепенно. В этой связи важна была бы инициатива стимулирования найма в приоритетных отраслях, например, налоговые льготы по страховым взносам для новых работников", — сказал Титов.

По его словам, "что касается дефицита кадров на предприятиях ВПК – проблема не новая".

"Нам о ней бизнес говорил уже три-четыре года подряд – меняются потребности экономики, нужно больше высококвалифицированных рабочих, инженеров, технологов. Однако система базового образования здесь не была в последнее время адаптирована под потребности предприятий, кроме того, престижность приобретали другие профессии, связанные со сферой услуг", — заключил омбудсмен.