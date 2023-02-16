МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия предложила ближневосточным государствам совместно создавать истребитель пятого поколения Checkmate и другие вооружения, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби. Россия не сдаст позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

"Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ", — сказал глава организации.

По его словам, РОЭ в данный момент изучает возможности совместных проектов высокотехнологичных вооружений, в том числе легкого истребителя Checkmate.

Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения от компании "Сухой", обладающий высокими показателями по критерию "стоимость-эффективность", открытой архитектурой и малозаметностью.

Михеев добавил, что перспективами для сотрудничества также обладают системы противовоздушной обороны и вооружения для флота и сухопутных войск.