Россия предложила ближневосточным странам участвовать в создании Checkmate
РОЭ предложил ближневосточным странам участвовать в создании истребителя Checkmate
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия предложила ближневосточным государствам совместно создавать истребитель пятого поколения Checkmate и другие вооружения, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2023 в Абу-Даби.
"Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ", — сказал глава организации.
По его словам, РОЭ в данный момент изучает возможности совместных проектов высокотехнологичных вооружений, в том числе легкого истребителя Checkmate.
Checkmate — первый в России однодвигательный самолет пятого поколения от компании "Сухой", обладающий высокими показателями по критерию "стоимость-эффективность", открытой архитектурой и малозаметностью.
Михеев добавил, что перспективами для сотрудничества также обладают системы противовоздушной обороны и вооружения для флота и сухопутных войск.
https://1prime.ru/vpk/20230216/839822465.html
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