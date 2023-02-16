Госдума одобрила проект о снижении штрафов по гособоронзаказу
Госдума приняла во втором чтении законопроект о снижении штрафов по гособоронзаказу
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Госдума в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект о снижении штрафа для головного исполнителя гособоронзаказа за включение в себестоимость затрат, не связанных с производством продукции.
Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Согласно проекту, штраф за включение в себестоимость производства продукции в рамках гособоронзаказа затрат, которые не были связаны с производством, будет равен не двукратному размеру этих затрат, а их стоимости. Исключение составят случаи, повлекшие получение излишнего дохода в размере более одного миллиона рублей.
При этом административный штраф в случае получения излишнего дохода свыше одного миллиона составит от трех до пяти миллионов рублей.
Излишний доход — разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.
https://1prime.ru/vpk/20230216/839828218.html
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