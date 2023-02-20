МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Международная выставка вооружений IDEX-2023, в рамках который свои передовые разработки покажут в том числе предприятия российской оборонки, открывается в столице ОАЭ Абу-Даби. Россия не сдаст позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

Оружейный салон пройдёт в период с 20 по 24 февраля. Российский ВПК на нем представит Рособоронэкспорт, концерны "Алмаз-Антей" и "Техмаш", холдинги "Высокоточные комплексы", "Швабе" и Росэлектроника. Российскую делегацию возглавит вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Среди российских премьер на IDEX — снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) разработки концерна "Калашников", которую привезли на ближневосточную выставку впервые. СВЧ предназначена для поражения наиболее важных целей, в том числе находящихся за пределами дальности эффективного огня автоматического стрелкового оружия.

К другим новинкам российской оборонки относятся модернизированный комплекс средств автоматизации управления "Планшет-А" на бронированном шасси, управляемая ракета "Изделие 305Э", плавающий танк "Спрут-СДМ1".

Помимо демонстрации военной техники, на полях выставки представители российского ВПК проведут переговоры с ближневосточными партнёрами о совместных разработках вооружений. Как заявлял накануне IDEX-2023 глава Рособоронэкспорта Александр Михеев, РФ предлагает странам Ближнего Востока совместно создавать вооружения, в том числе участвовать в проекте легкого истребителя пятого поколения Checkmate.

По его словам, к другим перспективным направлениям военно-технического сотрудничества со странами региона относятся проекты по совместной разработке и производству средств ПВО, техники для военно-морского флота, вооружения для сухопутных войск.

ВТС РОССИИ И ОАЭ

Военно-техническое сотрудничество России и ОАЭ развивается последние 30 лет. По контрактам, подписанным в 1994-1995 годах, Эмираты получили значительное количество БМП-3 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин. В августе 2000 года ОАЭ подписали контракт с Тульским КБ приборостроения на разработку и поставку зенитного пушечно-ракетного комплекса "Панцирь-1". В ноябре 2006 года Россия и ОАЭ подписали соглашение о ВТС, которое создало договорно-правовую базу в отношениях двух государств в этой области.

Рособоронэкспорт является постоянным участником международной выставки вооружений и военной техники IDEX, которая проводится в Абу-Даби, а также Международной авиационно-космической выставки "Дубай Аэрошоу".

На полях выставки вооружений IDEX-2017 Россия и ОАЭ договорились развивать совместный проект легкого истребителя пятого поколения на базе МиГ-29. По словам гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, машина должна быть создана в течение ближайших 7-8 лет. Кроме того, Россия и ОАЭ подписали меморандум о намерениях закупить партию истребителей Су-35. В настоящее время данные соглашения находятся на стадии консультаций.

В ходе международной выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что обсуждаются вопросы оснащения эмиратских боевых машин, в том числе БМП Nimr, российскими системами управления, боевыми модулями и высокоточными комплексами.