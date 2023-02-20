МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. "Вертолеты России" (входит в "Ростех") представили модернизированный легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т на международной выставке IDEX 2023 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщили в понедельник в пресс-службе холдинга. "Ростех" представил за рубежом офшорный вертолет Ми-171А3

"Холдинг "Вертолеты России" представил на международной выставке IDEX в Абу-Даби легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т. Винтокрылая машина отличается маневренностью и универсальностью – вертолет-трансформер построен по модульной схеме", — сообщили в "Вертолетах России".

Модернизированный Ка-226Т является легким двухдвигательным газотурбинным вертолетом, предназначенным для перевозки грузов, пассажиров и служебного персонала, патрулирования экономических зон, мониторинга, выполнения поисково-спасательных и медико-эвакуационных задач. Особенности конструкции нового вертолета позволили уменьшить вес машины, увеличить полезную нагрузку и дальность полета. Кроме того, за полчаса возможно самостоятельно превратить пассажирский вариант в борт для санитарной авиации или грузоперевозок. В Абу-Даби открывается Международная выставка вооружений IDEX-2023

"Особенность машины – так называемая концепция "летающего шасси" – за кабиной пилотов можно разместить подвесные модули различного оснащения. Такое конструктивное решение дает возможность эксплуатанту иметь один вертолет-носитель и несколько вариантов сменных модулей. Заменить модуль могут 4 человека в течение 30 минут", — приводят в пресс-службе слова заместителя гендиректора холдинга по продажам гражданских вертолетов Антон Королев.

По его словам, благодаря фирменной двухвинтовой соосной схемы существенно упрощено пилотирование, обеспечена высокая маневренность и устойчивость при повышенных ветровых нагрузках в полете и при посадке. Модернизированный Ка-226Т способен летать на высотах до 6500 метров с полезной нагрузкой в 1500 килограммов при максимальной полетной массе до 3800 килограммов.

Вертолет может быть выполнен в пассажирской, грузовой, аварийно-спасательной, медицинской, патрульной, десантно-транспортной и VIP версии. В десантно-транспортном варианте машина вмещает до 7 пассажиров, в санитарном — может перевозить двоих пострадавших на носилках и двоих сопровождающих медиков. Вместо подвесной кабины можно смонтировать грузовую платформу, краново-монтажную установку, емкость с распылителями для обработки полей и иное оборудование. Россия не сдаст позиции на мировом рынке вооружений, заявил Чемезов

Модернизация машины позволила расширить возможности эксплуатации вертолета, обеспечить импортозамещение комплектующих. В новом вертолете также изменена геометрия фюзеляжа, улучшены аэродинамика и эргономика кабины, колонка несущих винтов. В конструкцию внедрены механизм складывания лопастей, средства базирования на корабле, аварийные средствами спасения при приводнении, авариестойкая топливная система и бортовым радиоэлектронным оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения.

Сейчас идут летные испытания опытного образца модернизированного Ка-226Т и наземные испытания отдельных агрегатов машины.