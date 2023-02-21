МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДНСВ). Силуанов заявил, что озвученные Путиным решения профинансируют

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю: не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса", — сказал он в послании Федеральному посланию.

Президент также отметил, что это решение связано также с стремлением западных стран посещать с инспекциями военные объекты России, когда Запад декларирует стремление нанести РФ стратегическое поражение.

"Это или верх лицемерия, цинизма, или верх глупости. Идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты", — сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.