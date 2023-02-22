МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Официальный Будапешт выступил с осуждением оскорбительного высказывания главы МИД Словакии Растислава Качера в адрес венгерского премьера Виктора Орбана, пишет портал Pestisracok. Орбан призвал Евросоюз воевать с инфляцией, а не с Россией

Качер после визита в Лондон резко раскритиковал власти Венгрии за недопустимую, по его мнению, позицию по украинскому вопросу. Он охарактеризовал Орбана как "союзника Путина в Карпатах" за то, что его страна воздерживается от снабжения оружием киевского режима, и высказал в его адрес нецензурное обращение на русском языке, напомнив об аудиозаписи, где якобы запечатлен диалог представителя украинского гарнизона острова Змеиный и военнослужащего российского Черноморского флота.

Оскорбительная реплика Качера была, помимо Орбана, адресована и одному из оппозиционных словацких лидеров экс-премьеру Роберту Фицо.

Госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер назвал Качера "провокатором", к которому нужно "относиться соответственно".

"Мы не будем поддаваться на провокации", — подчеркнул он.