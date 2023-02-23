МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Вашингтон уведомил правительство Украины, что ресурсы США небезграничны, передает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. Американцы высмеяли новые угрозы Байдена в адрес России

"Все понимают, что этот (конфликт) должен когда-то закончиться. И мы все хотели бы, чтобы он закончился скорее раньше, чем позже", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время отношение американских политиков к продвигаемой администрацией президента Джо Байдена стратегии максимальной поддержке Украины неоднозначное. Так, республиканцы оппонируют Белому дому по вопросу о повышении потолка долга. Они требуют резкого сокращения расходов, чтобы сократить дефицит, в то время как Соединенные Штаты перекачивают Украине миллиарды долларов в виде военной и другой помощи. Ряд республиканских законодателей, союзников бывшего президента Дональда Трампа, призвали к ограничению помощи.

Республиканские лидеры в Конгрессе, которые резко выступают против Байдена по большинству вопросов, поддерживают помощь для обороны Украины, даже призывая Вашингтон направить более мощное оружие и как можно быстрее. Однако сама партия по вопросу Украины расколота Правые республиканцы в Палате представителей выдвинули так называемую резолюцию об "усталости от Украины", в которой предлагалось прекратить помощь ранее в этом месяце, но такой позиции не хватает достаточной поддержки, чтобы поставить под угрозу помощь Киеву в ближайшем будущем, отмечается в материале. Пока только 11 депутатов-республиканцев из 222 в Палате представителей подписали резолюцию, однако эксперты считают, что влияние этой группы может увеличиться со временем.

Сейчас поддержка среди американцев по вопросу оказания военной помощи Украине упала до 58 процентов — таковы итоги нового опроса более 4 тысяч американцев, проведенному Reuters/Ipsos с 6 по 13 февраля. Ранее, в апреле 2022 года, такой позиции придерживались 73 процента.