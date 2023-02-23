НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — ПРАЙМ. Цель США — деградация военно-промышленного комплекса России, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Бангалоре в преддверии первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая пройдет 24 и 25 февраля. СМИ назвали отрасли, которые не войдут в новый пакет антироссийских санкций

"Наши двойные цели заключаются в деградации военно-промышленного комплекса России и сокращении доходов, которые она может использовать", — сказала она.

По словам Йеллен, США с февраля 2022 года сотрудничают "с многосторонней коалицией из более чем 30 стран, чтобы наложить серьезные экономические издержки на Россию".

Министр полагает, что российская экономика становится все более изолированной. "Оценки показывают, что почти миллион россиян, возможно, покинули страну в прошлом году, и это оказывает понижательное давление на ее производственный потенциал в будущем", — добавила она, но при этом не указала источник своих данных.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия выходит на новый цикл экономики, ее структура обретает качественно новый характер. По его словам, стратегическая задача России состоит не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям, а в том, чтобы вывести национальную экономику на новые рубежи.