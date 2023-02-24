МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Когда Китай примет собственные санкции против США из-за Тайваня, начнется новая эпоха, написал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков прокомментировал отказ стран "Юга" воспринимать Россию как угрозу

Он напомнил, что США в очередной раз "предупредили Китай насчет поставок оружия России".

"Почему бы Китаю не предупредить США насчет поставок оружия Тайваню? А если не послушают, пригрозить санкциями. Полагаю, в недалеком будущем такой сценарий будет вполне вероятен", — отметил сенатор.

"Как только Китай примет собственные санкции против США — не в ответ на американские, не реактивного типа, а инициативного типа, самостоятельные — с целью блокировки американской политики военной поддержки Тайваня, мир вступит в новую эпоху", — подчеркнул он.