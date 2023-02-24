ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. Белый дом подтвердил выделение Украине нового пакета военной помощи на два миллиарда долларов. Бывший аналитик ЦРУ назвал причину украинского конфликта

"Сегодня США объявили о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на два миллиарда долларов", — сказал в эфире телеканала CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

США с союзниками инвестируют колоссальные ресурсы в наращивание производства боеприпасов для Украины, но по "щелчку пальцев" этого не добиться, сказал он.

"Мы напряженно работаем по распоряжению президента (Джо) Байдена над наращиванием производства всех этих типов боеприпасов здесь, в США, и также в странах НАТО с тем, чтобы поставки… росли с каждым месяцем", — сказал советник.

Салливан добавил, что речь идет, в частности, об артиллерийских снарядах калибра 155 и 120 миллиметров, ракетах для реактивных установок HIMARS.

"Это не то, что мы можем сделать по щелчку пальцев, но мы инвестируем в это колоссальные усилия и ресурсы", — сказал он.

Большого смысла в танках Abrams на Украине нет, заявил Салливан.

"Президент Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам — ред.) нужны на самом деле", — объяснил он.

Он сообщил, что США передадут Украине танки только потому, что это было условием Германии для предоставления своей техники.

США считают, что Украине сейчас не нужны истребители F-16, заявил Салливан.

"Они (украинцы) готовятся к контрнаступлению. По нашему мнению, F-16 не являются ключевыми возможностями для контратаки", — сказал он.

По словам советника, возможность поставки истребителей не вопрос ближайшей перспективы, но долгосрочной. Контакты на этот счет продолжаются, заявил Салливан.

РЕАКЦИЯ НА КИТАЙСКИЙ ПЛАН

США не станут диктовать Киеву, как договариваться с Москвой, заявил Салливан. США хотят привлечь конкурентов Маска к снабжению Украины спутниковой связью

"Я не могу предсказывать будущее, но США не будут диктовать Украине, как эта война завершится", — сказал советник.

Так он прокомментировал предложенный Пекином план урегулирования кризиса. Как заявил Салливан, в китайском плане следует остановиться на первом пункте: уважение суверенитета стран.

Принимать же решения о своей судьбе должны сами украинцы, сказал Салливан.