МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. В России разрабатывается новый вид военных операций с использованием ядерного оружия для защиты от возможной агрессии со стороны США, пишет журнал для военачальников "Военная мысль", издаваемый Минобороны РФ. В США раскрыли план втягивания в войну с Россией

Авторы отмечают, что военно-стратегические условия для реализации стратегического ядерного сдерживания в XXI веке кардинально изменились. "В мире объективно формируется многополярная система миропорядка с ярко выраженными ядерными полюсами. США постепенно теряют лидирующие позиции в мире. Возрастает агрессивность их военно-политического курса в отношении России", — отмечается в материале.

При этом подчеркивается, что реализация американской администрацией замыслов по созданию "новой стратегической триады" может привести к трехкратному снижению "ядерного порога" и резкому возрастанию угрозы начала мировой ядерной войны.

Указывается, что главным виновником утраты своего мирового господства и привилегированного военно-экономического положения в мире, основным препятствием к сохранению мирового домината и главным противником США объявлена Россия, а главной целью американской военной политики — военно-политическое или физическое устранение неугодного режима при сохранении территориальных, сырьевых, производственных и людских ресурсов страны.

Пентагон разрабатывает планы по уничтожению России путем проведения стратегической многосферной операции, пишут авторы. В этих условиях главным средством и инструментом противодействия попыткам реализации агрессивных замыслов российские военные специалисты рассматривают и активно разрабатывают перспективную форму

стратегического применения Вооруженных сил — операция стратегических сил сдерживания.

Для достижения самых решительных стратегических целей по разгрому агрессора она предполагает применение современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий.

В ее рамках надлежит решить, в частности, задачу отражения воздушно-космического нападения США и НАТО с применением обычного мгновенного глобального удара и недопущением потерь сдерживающего потенциала стратегических наступательных сил России в районах дислокации выше допустимого. Также предстоит подавить глобальную систему ПРО США и не допустить потери российских ядерных боезарядов в воздушно-космическом пространстве выше допустимого. Кроме того, стоит задача доставки сохранившихся ядерных боезарядов до территории агрессора с нанесением ему неприемлемого ущерба.

Предотвращение начала агрессии, как считают военные ученые, представляется возможным при убедительной демонстрации обеспечения выполнения критерия сдерживания хотя бы на одном из этапов воздушно-космического периода стратегической многосферной операции НАТО.

Соответственно, подчеркивают авторы, России нужно иметь на вооружение комплект инструментария, позволяющий убедить военно-политическое руководство США, в частности, в невозможности достижения цели по нанесению закритичного

ущерба стратегическим ядерным силам превентивным контрсиловым воздействием средствами обычного мгновенного глобального удара.