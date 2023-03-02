МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию и развязать против нее войну, заявил в своем микроблоге в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен. Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

"Они уже используют новости и СМИ, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу. Они сделают всё, чтобы втянуть нас в войну", — подчеркнул он.

Дрейвен считает, что если простой риторики будет недостаточно, то последуют атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы "раздуть эмоции" и втянуть США в войну.

Он призвал остановить тех, кто это готовит, прежде чем они разожгут конфликт, который приведет к катастрофическим последствиям для планеты и многочисленным жертвам.

"Это самое опасное время в американской и мировой истории", — заключил ветеран.