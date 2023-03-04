В ЕК призвали переводить оборонпром к модели экономики военного времени
Оборонпрому Европы пора переходить к модели экономики военного времени, заявили в ЕК
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил о необходимости перехода европейской оборонной промышленности к модели экономики военного времени.
"Я считаю, что пришло время, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности в оборонном производстве", — приводит слова Бретона газета Financial Times.
Он также высказался в пользу наращивания производства боеприпасов, чтобы "справиться с реалиями конфликта высокой интенсивности".
Отмечается, что Бретон оказывает давление на финучреждения, некоторые из которых не сотрудничают с оружейными компаниями, чтобы они увеличивали кредитование таких фирм.
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