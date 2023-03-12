МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Украинский конфликт показал слабость оборонного комплекса Европы и его зависимость от США, пишет Foreign Affairs. В США предостерегли от ввода войск НАТО на Украину

"Украинский конфликт выявил ужасающее состояние европейской обороны. Последние 20 лет Европа недостаточно инвестировала в вооруженные силы, а то небольшое финансирование, что все же выделялось, имело целью создание сил для гуманитарных, противоповстанческих и контртеррористических миссий вдали от дома", — отмечается в материале.

Кроме того, как указывается в статье, в большинстве стран наблюдается дефицит боеприпасов — так, ФРГ их хватит на несколько часов или дней боевых действий. "Танковые парки Европы атрофируются как в плане численности, так и в плане боеготовности. На бумаге Германия располагает 300 танками Leopard 2, но только 130 из них находятся в эксплуатации. И это касается не только Германии: у Испании тоже есть 300 "Леопардов", но треть из них небоеспособна и находится в аварийном состоянии", — пишут авторы статьи Макс Бергманн и София Беш.

По их словам, ради поддержки Украины европейцы истощают и без того скудные запасы артиллерии — Франция, например, отправила более трети имеющихся у нее гаубиц, а Дания вообще мало что оставила себе. "Европейские государства хоть и обязались отправить Украине танки Leopard, никто не знает, как долго займет процесс приведения их в боевую готовность", — отмечается в публикации.

Также ситуацию усугубляет и роль США — усилия по налаживанию сотрудничества в области оборонной промышленности, в частности со стороны ЕС, часто сталкивались с ожесточенным противодействием со стороны Вашингтона. Американские оборонные подрядчики получают огромную выгоду от подписания контрактов по всей Европе, лишая ее европейские компании, говорится в статье.

"Таким образом, усилия ЕС по объединению промышленного законодательства натыкаются на жесткое сопротивление со стороны американских администраций, которые транслируют опасения компаний ВПК по поводу того, что их могут отрезать от европейского рынка", — пишут обозреватели.

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