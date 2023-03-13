МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении расходов на оборону на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов (около 6 миллиардов долларов США) в ближайшие два года, пишет британская газета Telegraph. Премьер Британии оценил фундаментальные показатели экономики страны

Расходы Великобритании на оборону в 2021-2022 годах составили 71,4 миллиарда фунтов стерлингов, указывает издание. Отмечается, что министр обороны Бен Уоллес ранее требовал от минфина повысить бюджет на 8-11 миллиардов фунтов стерлингов.

Согласно изданию, дополнительные 5 миллиардов фунтов стерлингов позволят к 2025 году увеличить расходы на оборону до 2,25% ВВП (в 2020 году этот показатель составлял 2%).