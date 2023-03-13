МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Россия остаются лидерами на мировом рынке вооружений, но за последние пять лет разрыв между ними значительно вырос, утверждается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Украина вошла в тройку крупнейших импортеров оружия

Как свидетельствуют данные института, в 2018-2022 годах США увеличили поставки вооружений за рубеж на 14% по сравнению с 2013-2017 годами, а их доля на мировом рынке достигла 40%. При это экспорт вооружений из России за указанный период сократились на 31%, а доля РФ на мировом рынке вооружений сократилась с 22 до 16%.

Третье место в числе крупнейших экспортеров вооружений заняла Франция. Согласно информации SIPRI, в течение пяти лет страна довела свою долю на рынке с 7,1 до 11%.

В пятерку лидеров по экспорту вооружений также вошли Китай (5,2%) и Германия (4,2%).