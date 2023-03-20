Чешский генерал Шедивы: Россия по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Россия по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, и поэтому Западу нельзя при оценке украинского конфликта занижать оценку Москвы, заявил в интервью Rádio universum чешский генерал Йиржи Шедивы.
"Любой, кто недооценивает своего противника, рано или поздно проиграет. Поэтому нам нельзя недооценивать россиян только потому, что в начале видели некоторые их ошибки", — отметил он.
По словам генерала, вне зависимости от того, как для россиян разворачивалось начало спецоперации, нужно помнить о скрытом потенциале России.
"Российский народ по-прежнему скрывает в себе огромный потенциал, в том числе с военной точки зрения, с негативной военной точки зрения. Поэтому мы должны всегда учитывать, что у русских еще много что припасено", — подчеркнул собеседник.
Также генерал указал на то, что россияне "все еще не перевели экономику на рельсы военного хозяйствования". "Такая экономика работает на других принципах, в других условиях, и, разумеется, производит огромное количество оружия и всего, что требуется армии. В этом у россиян преимущество перед украинцами", — отметил Шедивы.
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