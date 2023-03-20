БРЮССЕЛЬ, 20 мар — ПРАЙМ. ЕС прогнозирует рост оборонных расходов государств-членов на 70 миллиардов евро к 2025 году по сравнению с 2021 годом, говорится в опубликованном в понедельник докладе верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля. В ЕС предложили стратегию обеспечения критически важными видами сырья

"В соответствии с ежегодным обзором по обороне от 2022 года, оборонные расходы в ЕС в 2021 году достигли 214 миллиардов евро (что составило рост на 6% по сравнению с 2020). Ожидается, что дополнительный рост к 2025 году составит 70 миллиардов евро", — отмечается в документе.

При этом глава дипломатии ЕС выразил сожаление, что менее 20% от общей суммы на оборонные расходы идут на совместные проекты и закупки стран ЕС. Тогда как заявленная цель таких расходов — 35%.

Ранее внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что с 20 по 21 марта в Брюсселе проходит первый дискуссионный "форум Шумана" по обороне и безопасности Евросоюза, форум собрал представителей 27 стран ЕС, а также "ближайших партнеров ЕС в области обороны и безопасности для обмена мнениями об общих вызовах безопасности и общих ответных мерах".