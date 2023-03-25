МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Норвежская компания по производству вооружений может столкнуться с невозможностью расшириться из-за того, что доступный в регионе объем электроэнергии будет забирать дата-центр TikTok, пишет издание VG. США не предоставили доказательств угорозы TikTok, заявил МИД Китая

Компания Raufoss Nammo, которая изначально разместила свои мощности в районе с дешевой электроэнергией от ГЭС, круглосуточно производит ракеты и боеприпасы, и теперь им предстоит значительно расширить возможности для выполнения заказов на миллиарды долларов от правительства, вооруженных сил и союзных стран, в том числе для снабжения боеприпасами ВСУ.

Однако в марте стало известно, что китайский видеосервис TikTok создаст энергоемкий дата-центр в Хамаре. Он уже договорился о снабжении электроэнергией с местным поставщиком Elvia. Из-за того, что вырабатываемая энергия лимитирована, нет ясности, удастся ли заключить договор на еще один масштабный объем, Nammo на соответствующую заявку ответа пока не получила. Интернет-компания успела стать первой, а поставщик не вправе менять приоритеты между потенциальными потребителями и принимать решения о подключении иначе, нежели по простой очередности.

Сообщается, что на предполагаемом месте строительства новых производственных линий, где планируется нанять дополнительно 200 человек персонала, вырыты котлованы, но из-за неясности с электроснабжением строительные работы приостановлены. Если проблему не удастся решить, менеджмент рассматривает вариант размещения заводов в другом месте, где свободная электроэнергия есть.

Как отмечается, имеются опасения, что Норвегия станет в НАТО посмешищем, если TikTok, приложение, которое, как считают спецслужбы, используется для шпионажа и которое чиновники в спешке удаляют со своих телефонов, предотвратит производство норвежского оружия для союзных стран и Украины.

"Власти должны выбрать между хранением видео с котиками и обеспечением критически важных социальных функций", — заявил генеральный директор Nammo Мортен Брандтцэг.