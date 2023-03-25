МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Россия разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, однако это не означает передачу Минску ядерного оружия, сказал президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия 24". Россия будет расширять использование надежных валют, заявил Путин

"Мы не передаем. И США своим союзникам не передают. Мы в принципе делаем все то же самое, что они делали десятилетие. Они имеют в определенных странах союзников и готовят их носители, их же готовят экипажи. Мы то же самое собираемся делать. Именно об этом Александр Григорьевич (Лукашенко) и попросил",- сказал Путин.

Путин отметил, что поводом для просьбы Лукашенко о размещении в стране тактического ядерного оружия стало заявление Великобритании о поставках Украине вооружения, содержащего обедненный уран. Снаряды с обедненным ураном "так или иначе связаны с ядерными технологиями", добавил президент.

Это действие также не нарушает положение Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), отметил Путин.

Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран.

Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.