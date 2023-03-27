МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Европейские страны активно поддерживают Украину в военном плане, но их собственный оборонный комплекс демонстрирует слабость, будучи неспособным производить вооружение в нужном количестве, пишет Washington Post. В Норвегии TikTok может помешать производить боеприпасы для Украины

"Европа оставила без внимания разрушительную, долгосрочную проблему оборонной промышленности в большинстве стран ЕС, которая атрофировалась после распада Советского Союза более трех десятилетий назад и сегодня остается в бездействии", — отметил автор.

Отмечается, что на данный момент ни одна из крупнейших экономик Европы не достигла общей цели альянса — выделять не менее двух процентов ВВП на оборону, то есть реализовать цель, которая была поставлена девять лет назад после присоединения Крыма к России.

Авторы отмечают, что "пробуждение" Европы слишком медленно идет, и ее коллективные усилия по обеспечению собственной безопасности и безопасности Украины остаются "слишком вялыми".

В статье указывается, что финансирование ЕС производства артиллерийских средств отвечает "острой неотложной потребности", причем эту потребность Европа "справедливо рассматривает в своих собственных интересах, учитывая ее чрезмерную зависимость от мускулов США". Также следует, по мнению авторов, учитывать будущие расклады, когда Вашингтон может переключить внимание на Китай.

"В то время как Европа ясно видит угрозу, в ее долгосрочном планировании, возможностях и стратегии наблюдается анемия. Это недопустимо", — подчеркивается в публикации.