США планируют прекратить создание гиперзвуковой ракеты, передает Bloomberg
Bloomberg: США намерены отказаться от проекта создания гиперзвуковой ракеты Lockheed
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МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ВВС США откажутся от продолжения программы создания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую разрабатывает корпорация Lockheed Martin, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление замминистра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантера.
Как отметил Хантер, американские ВВС не планируют закупки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A, хотя еще будут проведены два дополнительных летных испытания.
При этом замминистра не объяснил, в чем состоит причина отказа о проекта Lockheed Martin. Но, как сообщает Bloomberg, официальные лица США все чаще выступают в поддержку другого проекта гиперзвуковой крылатой ракеты, реализуемого корпорацией Raytheon Corp.
https://1prime.ru/vpk/20230330/840236384.html
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