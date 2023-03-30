МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. ВВС США откажутся от продолжения программы создания гиперзвуковой ракеты AGM-183A, которую разрабатывает корпорация Lockheed Martin, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление замминистра ВВС США по закупкам, технологиям и логистике Эндрю Хантера. СМИ: Lockheed Martin может построить завод спутников в Британии

Как отметил Хантер, американские ВВС не планируют закупки гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A, хотя еще будут проведены два дополнительных летных испытания.

При этом замминистра не объяснил, в чем состоит причина отказа о проекта Lockheed Martin. Но, как сообщает Bloomberg, официальные лица США все чаще выступают в поддержку другого проекта гиперзвуковой крылатой ракеты, реализуемого корпорацией Raytheon Corp.