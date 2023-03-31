МИНСК, 31 мар — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости может договориться с российским лидером Владимиром Путиным о введении в республику стратегического ядреного оружия. Финляндия и Швеция не по своей воле "лезут" в НАТО, заявил Лукашенко

"Неделю назад я отдал распоряжение нашим военным: немедленно восстановить площадки, на которых были размещены с ядерными боеголовками "Тополя" (стратегическая ракетная система — ред.)… Я сохранил все эти площадки", — сказал Лукашенко, обращаясь в пятницу с посланием к народу и парламенту.

При этом Лукашенко заявил, что при необходимости может договориться с Путиным о размещении в Белоруссии стратегического ядреного оружия. "Должен сказать: надо будет, мы с Путиным решим и введем сюда — если это надо — и стратегическое оружие", — сказал он, подчеркнув, что на Западе должны это понимать.

"Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны и свои народы", — подчеркнул Лукашенко.