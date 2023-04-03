ТОКИО, 3 апр — ПРАЙМ. Япония создает новую систему для оказания военной помощи развивающимся странам-партнерам, сообщила газета "Йомиури". СМИ раскрыли, к чему приведет соперничество двух крупных азиатских стран

В ближайшее время концепция новой структуры будет обнародована. Структура будет носить название OSA (Official Security Assistance) — Официальной помощи в целях безопасности, в противовес существующей сейчас ODA (Official Development Assistance) — Официальной помощи в целях развития.

На первом этапе она будет предоставлена четырем странам, включая Филиппины.

OSA будет предоставлять те виды помощи, которые невозможно оказывать по линии ODA. В то же время она будет проходить в рамках трех принципов вооружений, согласно которым Япония не предоставляет нелетальных вооружений странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН, а также если страна находится в состоянии конфликта. В частности, например, речь может идти о строительстве инфраструктуры, такой как порты или аэродромы, которые могут быть использованы в военных целях.

Так, если ODA предусматривает предоставление только невоенной помощи, то OSA будет проводить помощь в целях обороны. По ODA на помощь могут рассчитывать все развивающиеся страны, а на OSA — те из развивающихся стран, кто разделяет общие ценности и является страной-партнером. ODA способствует экономическому и социальному развитию стран, а OSA — укреплению их обороноспособности. По линии ODA осуществляется строительство дорог, мостов и другой гражданской инфраструктуры, а также помощь в борьбе с инфекционными заболеваниями, а OSA — строительство аэродромов и портов двойного назначения, а также предоставление оборонного оборудования.

Первый этап может заключаться в поставке радаров Филиппинам, что, как считается, поможет этой стране лучше защитить себя от активности Китая в Южно-Китайском море. Кроме того, помощь будет предоставлена еще трем странам: Малайзии, Бангладешу и Фиджи.

В бюджет на текущий финансовый год на оказание данной помощи заложено 2 миллиарда иен (15 миллионов долларов).