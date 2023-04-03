ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американский производитель оружия Lockheed Martin получил контракт Пентагона на 439 миллионов долларов ежегодно для производства ракет Hellfire и JAGM, сумма возрастет до 4,5 миллиарда долларов за следующие четыре года, сообщает компания. В Kaspersky рассказали, где больше всего нужна защита от дронов

"Армия США заключила с Lockheed Martin многолетний контракт на производство ракет класса "земля-воздух" (JAGM) с общей стоимостью одного программного года 439 миллионов долларов", — говорится в сообщении на сайте компании.

Как сообщает Lockheed, с конца этого года сумма может утроиться, таким образом достигнув за следующие четыре года 4,5 миллиарда долларов. Часть вооружения будет произведена для международных клиентов, говорится в сообщении.