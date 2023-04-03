Пентагон выделит средства на производство ракет Hellfire и JAGM
Пентагон потратит до 4,5 миллиарда долларов в следующие 4 года на ракеты Hellfire и JAGM
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ВАШИНГТОН, 3 апр — ПРАЙМ. Американский производитель оружия Lockheed Martin получил контракт Пентагона на 439 миллионов долларов ежегодно для производства ракет Hellfire и JAGM, сумма возрастет до 4,5 миллиарда долларов за следующие четыре года, сообщает компания.
"Армия США заключила с Lockheed Martin многолетний контракт на производство ракет класса "земля-воздух" (JAGM) с общей стоимостью одного программного года 439 миллионов долларов", — говорится в сообщении на сайте компании.
Как сообщает Lockheed, с конца этого года сумма может утроиться, таким образом достигнув за следующие четыре года 4,5 миллиарда долларов. Часть вооружения будет произведена для международных клиентов, говорится в сообщении.
https://1prime.ru/vpk/20230403/840271847.html
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