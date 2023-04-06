МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страны Европы не могут решить, будут ли контракты по закупке боеприпасов для Украины заключаться исключительно с компаниями Евросоюза или же могут быть привлечены внешние производители, передает издание Politico, ссылаясь на источники. ЕС обсудит новый пакет антироссийских санкций после Пасхи, сообщили СМИ

Как отмечается в сообщении, "спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей".

По данным источников Politico, Франция придерживается мнения, что контракты должны заключаться только с компаниями внутри Евросоюза, а Греция и Кипр поддерживают Францию, поскольку не хотят заключать контракты с производителями из Турции.

При этом два дипломата заявили изданию, что Еврокомиссии необходимо провести дополнительную работу до достижения окончательных договоренностей по сделкам.