В Европе не могут решить, где покупать боеприпасы для поставки на Украину
Politico: страны-члены Евросоюза не могут решить, где покупать боеприпасы для Украины
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МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Страны Европы не могут решить, будут ли контракты по закупке боеприпасов для Украины заключаться исключительно с компаниями Евросоюза или же могут быть привлечены внешние производители, передает издание Politico, ссылаясь на источники.
Как отмечается в сообщении, "спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей".
По данным источников Politico, Франция придерживается мнения, что контракты должны заключаться только с компаниями внутри Евросоюза, а Греция и Кипр поддерживают Францию, поскольку не хотят заключать контракты с производителями из Турции.
При этом два дипломата заявили изданию, что Еврокомиссии необходимо провести дополнительную работу до достижения окончательных договоренностей по сделкам.
https://1prime.ru/vpk/20230406/840298413.html
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