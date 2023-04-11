МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает необходимым установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа, в противном случае перегибы отрицательно скажутся на деятельности добросовестных предпринимателей. Путин призвал следить за четкой реализацией гособоронзаказа

"Борис Титов обратился с письмом к первому заместителю Генерального прокурора РФ Анатолию Разинкину с предложением установить особый контроль прокуратуры над следствием по делам, связанным с исполнением государственного оборонного заказа",- говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена.

В нем напоминается, что федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ УК РФ был дополнен рядом составов, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение обязательств по договорам в рамках гособоронзаказа.

"Разброс санкций – от штрафа в 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 8 лет. Если же нарушение условий повлекло ущерб для бюджета на сумму не менее 5 миллионов рублей, или же привело к невозможности исполнения госконтракта, то наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет",- подчеркивается в пресс-релизе.

"Есть риск формирования правоприменительной практики, которая может крайне негативно отразиться на деятельности добросовестных предпринимателей и, как следствие, на формировании конкурентной среды",- предупреждает Титов.

По его словам, составы преступлений, связанные с исполнением гособоронзаказа, не содержат указания на умышленный характер нарушения.

"Соответственно, к ответственности по этим статьям могут привлечь в том числе за деяние, совершенное по неосторожности. В то же время предпринимательские риски — неотъемлемая часть предпринимательской деятельности, и обусловленные ими нарушения исполнения обязательств обычно компенсируются неустойкой (штрафом, пени), которые могут быть предусмотрены законом или договором",- заключил уполномоченный.