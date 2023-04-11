МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. США выразили сомнение, что ожидаемое наступление ВСУ принесет существенные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в интернет документы американской разведки. СМИ: Зеленский решил заключить с Польшей сделку ради противостояния России

По данным издания, такое мнение заметно расходится с публичными заявлениями Белого дома о жизнеспособности украинских войск, и это, вероятно, придаст смелости критикам, выступающим за переговоры.

"По оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы "значительно" не оправдают первоначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возвращение районов, занятых Россией этой весной", — отмечается в материале.

В документах под грифом "совершенно секретно", датированных началом февраля, указывается на значительные "недостатки формирования сил и обеспечения" и вероятность того, что наступательная операция приведет лишь к "незначительным территориальным приобретениям".

Как пишет газета, в документе сообщается, что стратегия Украины строится вокруг возвращения территорий на востоке с одновременным наступлением на юг, чтобы "перерезать сухопутный мост России в Крым". При этом потенциал российской обороны в совокупности с "постоянными недостатками Украины в подготовке и поставках боеприпасов, вероятно, затормозит прогресс и увеличит потери во время наступления".

Как сообщает источник, американские представители провели штабные учения с украинскими генералами, чтобы определить, как могут развиваться различные сценарии в ходе наступления и каковы последствия чрезмерного рассредоточения сил. По итогам у всех сторон осталось ощущение, что Украина начинает понимать ограниченные возможности наступления. При этом перерезание сухопутного моста в Крым маловероятно, однако в Вашингтоне рассчитывают, что продвижение ВСУ создаст как минимум угрозу свободному перемещению российской техники и личного состава по этому маршруту.