МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Анатоль Ливен. В Китае заявили о необходимости дать Западу урок из-за Украины

Он напомнил об утечке секретных документов Пентагона, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО.

"Подготовку этих войск проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", — отметил журналист.

Хотя это количество он назвал "небольшим", сам факт их присутствия, по его мнению, "создает риск того, что они могут быть убиты или взяты в плен, тем самым принося России победу и создавая импульс для ответных действий США и опасный цикл эскалации".

Также журналист указал на то, что конгресс и общественность не проинформировали о пребывании военных США и НАТО на территории Украины.

"Эта часть просочившихся документов поднимает серьезные вопросы о законности таких действий и демократической подотчетности, которые должны рассматривать западные правительства", — подчеркнлул Ливен.

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