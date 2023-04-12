МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. США пошли на большой риск, если они действительно отправили американских военных на Украину, пишет обозреватель издания Responsible Statecraft Анатоль Ливен.
Он напомнил об утечке секретных документов Пентагона, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО.
"Подготовку этих войск проводят не только на Западе, но и 71 американский военнослужащий, дислоцированный непосредственно на территории Украины, вместе с 97 бойцами спецназа НАТО", — отметил журналист.
Хотя это количество он назвал "небольшим", сам факт их присутствия, по его мнению, "создает риск того, что они могут быть убиты или взяты в плен, тем самым принося России победу и создавая импульс для ответных действий США и опасный цикл эскалации".
Также журналист указал на то, что конгресс и общественность не проинформировали о пребывании военных США и НАТО на территории Украины.
"Эта часть просочившихся документов поднимает серьезные вопросы о законности таких действий и демократической подотчетности, которые должны рассматривать западные правительства", — подчеркнлул Ливен.