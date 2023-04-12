Российский ОПК увеличил выпуск приоритетных вооружений в разы
Мантуров: "оборонка" в разы нарастила выпуск приоритетных вооружений
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы, заявил в среду вице-премьер Денис Мантуров.
"Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причём это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", — сказал он на правительственном часе.
По его словам, между выездными бригадами предприятий ОПК и генконструкторов налажен постоянный контакт с военными подразделениями: "Это позволяет быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки".
https://1prime.ru/vpk/20230412/840349559.html
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