МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Выпуск приоритетных образцов вооружений в России увеличен в разы, заявил в среду вице-премьер Денис Мантуров. Макрон призвал Европу к большей независимости в оборонной промышленности

"Усилиями промышленности, Минобороны, коллегии ВПК и благодаря постоянной поддержке президента мы смогли в кратчайшие сроки в разы увеличить выпуск приоритетной продукции. Причём это сделано одновременно с масштабной работой по совершенствованию образцов, исходя из опыта их применения в СВО", — сказал он на правительственном часе.

По его словам, между выездными бригадами предприятий ОПК и генконструкторов налажен постоянный контакт с военными подразделениями: "Это позволяет быстро улучшать характеристики вооружений и вносить изменения в перспективные разработки".