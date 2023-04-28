МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В преддверии ожидаемого наступления украинских войск на первое место выходит фактор времени, приводит американское издание Newsweek мнение ряда военных экспертов, анализирующих ход конфликта на Украине. Украинские военные пожаловались на превосходство России в вооружении

"Ставки не могут быть выше. Украинцам нужна крупная победа, чтобы убедить своих союзников продолжать их поддерживать. Часы тикают", — заявил профессор экономики Пушан Датт.

"Вскоре мир может двинуться дальше или потерять терпение. Так что время — самый большой враг Украины. Россия, напротив, уверена, что сможет это переждать", — добавил он.

Научный сотрудник лондонского аналитического центра "Королевский институт объединенных служб" Ник Рейнольдс отмечает, что украинцы продолжают испытывать серьезный дефицит вооружения — эта проблема была выявлена давно, однако оставалась без внимания.

"Киевские силы получат часть нового оборудования, но, как показали недавние утечки, остаются серьезные недостатки, которые международные партнеры Украины либо не смогли, либо не захотели исправить, особенно в сфере противовоздушной обороны", — сказал эксперт.