МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинский конфликт показал слабость американской военной промышленности, пишет Bloomberg. В США задумались, чем можно заменить не способную никого защитить НАТО

Автор статьи Хал Брэндс считает, что "арсенал демократии" США, имея когда-то отличную военно-промышленную базу, находится сейчас в плачевном состоянии: Америка еле может поддерживать Украину в конфликте с Россией.

К такому исходу привели как изменение экономической ситуации в стране после Холодной войны, а также снижение военных расходов. Кроме того, стратегия Белого дома опирается на первенство в высокотехнологичном оружии и его производстве в небольших количествах. Это означает, что у США заканчивается тот или иной вид вооружений. Особенно это стало заметно на фоне того, как Украина быстро расходует американские боеприпасы и оружие.

Если Вашингтон не найдет решения этой проблемы, то Америка не сможет удержать Китай от начала войны с ней.

"Штаты могут проиграть войну великих держав против страны, которая бросает вызов американскому влиянию в западной части Тихого океана и во всем мире", — добавил Брэндс.

Ранее WSJ констатировал нехватку кадров на европейских и американских оборонных предприятиях из-за увеличения спроса на оружие.