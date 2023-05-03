В США признали свою главную слабость, которой воспользуется Китай
Колумнист Bloomberg Брэндс: Китай может воспользоваться слабостью США в случае войны
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Украинский конфликт показал слабость американской военной промышленности, пишет Bloomberg.
Автор статьи Хал Брэндс считает, что "арсенал демократии" США, имея когда-то отличную военно-промышленную базу, находится сейчас в плачевном состоянии: Америка еле может поддерживать Украину в конфликте с Россией.
К такому исходу привели как изменение экономической ситуации в стране после Холодной войны, а также снижение военных расходов. Кроме того, стратегия Белого дома опирается на первенство в высокотехнологичном оружии и его производстве в небольших количествах. Это означает, что у США заканчивается тот или иной вид вооружений. Особенно это стало заметно на фоне того, как Украина быстро расходует американские боеприпасы и оружие.
Если Вашингтон не найдет решения этой проблемы, то Америка не сможет удержать Китай от начала войны с ней.
"Штаты могут проиграть войну великих держав против страны, которая бросает вызов американскому влиянию в западной части Тихого океана и во всем мире", — добавил Брэндс.
Ранее WSJ констатировал нехватку кадров на европейских и американских оборонных предприятиях из-за увеличения спроса на оружие.
https://1prime.ru/vpk/20230503/840527698.html
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