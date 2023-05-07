МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Россия не может потерпеть поражение в украинском конфликте. CNN узнал о потере эффективности HIMARS из-за российских глушителей

"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, в артиллерии у них преимущество перед США", — отметил он в интервью All-in Podcast.

По его словам, США нечем заменить уничтоженную в боях артиллерийскую технику.

Политик добавил, что власти Украины и США пытаются "всеми силами" скрыть "катастрофические" потери ВСУ.

Кеннеди считает, что происходящее на Украине является "самым жестоким конфликтом" с момента окончания Второй мировой войны.