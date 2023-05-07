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Кеннеди заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте
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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Россия не может потерпеть поражение в украинском конфликте. "Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что... ПРАЙМ, 07.05.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший заявил, что Россия не может потерпеть поражение в украинском конфликте.
"Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают. Они наращивают свои силы, в артиллерии у них преимущество перед США", — отметил он в интервью All-in Podcast.
По его словам, США нечем заменить уничтоженную в боях артиллерийскую технику.
Политик добавил, что власти Украины и США пытаются "всеми силами" скрыть "катастрофические" потери ВСУ.
Кеннеди считает, что происходящее на Украине является "самым жестоким конфликтом" с момента окончания Второй мировой войны.