МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Операция "Бахмутская мясорубка", проводимая в Артемовске группой "Вагнер", свою задачу выполнила, заявил основатель группы Евгений Пригожин. Кеннеди заявил, что Россия не может проиграть в украинском конфликте

"Следует отметить, что операция "Бахмутская мясорубка" была рассчитана главным образом не для взятия населенного пункта Бахмут, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности. Свою задачу "Бахмутская мясорубка" полностью выполнила", — подчеркнул он.

По словам Пригожина, изначально целью штурма Бахмута было спровоцировать Владимира Зеленского вбрасывать как можно больше сил для удержания города.

Артемовск (на Украине официально принят дореволюционный вариант названия города — Бахмут) находится в ДНР к северу от крупного города Горловка. Артемовск был важным транспортным узлом для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. За город на протяжении нескольких месяцев идут ожесточенные бои.