МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минувшей ночью Севастополь пытались атаковать украинские беспилотники, нападение отражено силами ПВО и подразделениями РЭБ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. До нефтебазы в Севастополе смог долететь только один беспилотник

По его словам, один летательный аппарат потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 километр. Обломки нашли сотрудники МВД и МЧС.

Второй беспилотник сбили над морем в районе мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

"Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более десяти беспилотников", — отметил глава города.

Он добавил, что никакие объекты не пострадали, все службы продолжают контроль обстановки.