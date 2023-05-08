МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украинский кризис осчастливил жителей шведского города Эрншельдсвика, которые получили работу на заводе, выпускающем БМП, написал в статье для издания Yle обозреватель Пирьо Аувинен. Volvo сократит более тысячи сотрудников в Швеции

Он пообщался с работниками оборонного завода BAE Systems Hägglunds, расположенного в городе Эрншельдсвик на севере Швеции. Как заявил один из собеседников обозревателя, украинский кризис жителям Эрншельдсвика "совершенно не нравится". Но при этом он отметил, что благодаря конфликту на Украине "дела у Hägglunds идут в гору, появилось много рабочих мест", поэтому для города Эрншельдсвик это "хорошо".

По информации Аувинена, на BAE Systems Hägglunds, самом крупном заводе в Эрншельдсвике, производят БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. С началом конфликта на Украине здесь появились сотни новых рабочих мест, благодаря чему уровень безработицы в городе опустился до 6%, что ниже среднего показателя по Швеции.

Другой собеседник Аувинен — генеральный директор предприятия Томми Густафссон-Раск — рассказал, что "растущая угроза со стороны России" начала сказываться на работе завода еще девять лет назад, но заказы, непосредственно связанные с конфликтом на Украине, начали поступать "только сейчас".