В Швеции рассказали, как наживаются на "российской угрозе"
Yle: конфликт на Украине осчастливил жителей шведского города, где выпускают БМП
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МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Украинский кризис осчастливил жителей шведского города Эрншельдсвика, которые получили работу на заводе, выпускающем БМП, написал в статье для издания Yle обозреватель Пирьо Аувинен.
Он пообщался с работниками оборонного завода BAE Systems Hägglunds, расположенного в городе Эрншельдсвик на севере Швеции. Как заявил один из собеседников обозревателя, украинский кризис жителям Эрншельдсвика "совершенно не нравится". Но при этом он отметил, что благодаря конфликту на Украине "дела у Hägglunds идут в гору, появилось много рабочих мест", поэтому для города Эрншельдсвик это "хорошо".
По информации Аувинена, на BAE Systems Hägglunds, самом крупном заводе в Эрншельдсвике, производят БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. С началом конфликта на Украине здесь появились сотни новых рабочих мест, благодаря чему уровень безработицы в городе опустился до 6%, что ниже среднего показателя по Швеции.
Другой собеседник Аувинен — генеральный директор предприятия Томми Густафссон-Раск — рассказал, что "растущая угроза со стороны России" начала сказываться на работе завода еще девять лет назад, но заказы, непосредственно связанные с конфликтом на Украине, начали поступать "только сейчас".
https://1prime.ru/vpk/20230508/840549055.html
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