МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. США считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния, заявил во вторник глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк. Индийская армия примет на службу мулов-роботов, сообщили СМИ

"Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение", — сказал Ванхер в комитете по вооруженным силам Сената США.

Как отметил американский генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".