В США испугались "угрожающих темпов" модернизации вооруженных сил Китая
Гава Северного командования США: Китай модернизирует свою армию "угрожающими темпами"
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. США считают, что Китай продолжает модернизировать свои вооруженные силы "угрожающими темпами" и разрабатывает вооружения, способные наносить удары на все большие расстояния, заявил во вторник глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк.
"Пекин продолжает проводить амбициозную военную модернизацию своих вооруженных сил угрожающими темпами. Было бы наивно считать, что их спринт по разработке передовых инструментов в киберпространстве и гиперзвуковых технологий нацелен лишь на региональное применение", — сказал Ванхер в комитете по вооруженным силам Сената США.
Как отметил американский генерал, КНР "продолжает разрабатывать стратегические вооружения и инфраструктуру, необходимые для проецирования военной мощи на все большие дистанции".
https://1prime.ru/vpk/20230510/840558095.html
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